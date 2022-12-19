Армія РФ боїться розвантажувати артсклади ближче, ніж за 100 км від фронту – Череватий

Грудень, 19 в 1:24

Російські загарбники поки не мають так званого снарядного голоду, проте вони вже бояться розвантажувати свої артилерійські склади навіть за 100 км від фронту завдяки роботі воїнів Збройних сил України.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий інформаційного телемарафону Єдині новини. Він запевняє, що це відбувається завдяки системній роботі Сил оборони України.

– У них ще не снарядний голод, але системна робота українських артилеристів та інших підрозділів змусила ускладнити логістику РФ. Вони вже бояться розвантажувати свої артилерійські склади менше, ніж за 100 км від передової, – наголошує він.

Речник Східного угруповання ЗСУ зазначає, що постійна інтенсивна стрільба з усіх видів артилерії виснажує запаси РФ, тому окупанти везуть артилерійські снаряди з дальніх регіонів.

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Це грає на руку Україні та свідчить про те, що Росія має доволі обмежені запаси, запевняє Череватий.