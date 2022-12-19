Для відновлення України: Канада хоче конфіскувати активи Абрамовича на $26 млн

Грудень, 19 в 19:48

Канада хоче конфіскувати понад $26 млн заарештованих у рамках санкцій активів російського олігарха Романа Абрамовича. Ці гроші планують спрямувати на допомогу для відновлення інфраструктури України.

Про це повідомляє у заяві Міністерство закордонних справ Канади. Варто зазначити, що це один з перших випадків, коли канадський уряд застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи під санкціями.

Зокрема, ці активи належать компанії Granite Capital Holdings, власником якої є мільярдер Абрамович. Міністр закордонних справ Мелані Жолі має звернутися до суду з запитом про постійну конфіскацію активу на користь Канади.

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– Отримані кошти зможуть бути використані для відновлення України, компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму, – наголошують у МЗС Канади.

Закон, що дозволяє цю конфіскацію, був прийнятий у червні, але раніше Жолі заявляла, що його виконання було складним через нестачу ресурсів поліції для виявлення та вилучення підсанкційних активів.