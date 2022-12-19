Ексглава МЗС Австрії захопилася красою Москви і отримала жорстку відповідь

Грудень, 19 в 16:02

Колишня міністерка закордонних справ Австрії та приятелька російського диктатора Путіна Карін Кнайсль висловила своє захоплення Москвою.

У відповідь прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нагадав їй про війну в Україні та як виглядає нічний Київ та Харків після ударів армії РФ по критичній інфраструктурі.

На своїй сторінці у соціальній мережі Twitter Кнайсль виставила фото засніженої Москви з ілюмінацією на вулицях столиці.

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— Москва + сніг = краса, – написала політикиня.

Моравецький опублікував пост у відповідь з кадрами війни в Україні та наслідками ударів росіян по об’єктах інфраструктури — Київ і Харків без світла, а також український воїн в окопі.

— Сніг, темрява, війна. Київ та Харків, – написав польський прем’єр.

Кнайсль була членом ради директорів російської компанії Роснефть із червня 2021 року. Вона очолювала МЗС Австрії у 2017-2019 роках та підтримувала тісні зв’язки з Кремлем.

Вона прославилася зокрема й танцем з російським диктатором Путіним на власному весіллі у 2018 році.