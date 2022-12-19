Ексглава МЗС Австрії захопилася красою Москви і отримала жорстку відповідь
Колишня міністерка закордонних справ Австрії та приятелька російського диктатора Путіна Карін Кнайсль висловила своє захоплення Москвою.
У відповідь прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нагадав їй про війну в Україні та як виглядає нічний Київ та Харків після ударів армії РФ по критичній інфраструктурі.
На своїй сторінці у соціальній мережі Twitter Кнайсль виставила фото засніженої Москви з ілюмінацією на вулицях столиці.
— Москва + сніг = краса, – написала політикиня.
Моравецький опублікував пост у відповідь з кадрами війни в Україні та наслідками ударів росіян по об’єктах інфраструктури — Київ і Харків без світла, а також український воїн в окопі.
— Сніг, темрява, війна. Київ та Харків, – написав польський прем’єр.
Кнайсль була членом ради директорів російської компанії Роснефть із червня 2021 року. Вона очолювала МЗС Австрії у 2017-2019 роках та підтримувала тісні зв’язки з Кремлем.
Вона прославилася зокрема й танцем з російським диктатором Путіним на власному весіллі у 2018 році.