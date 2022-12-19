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РФ планує вторгнення в Молдову на початку 2023 року — Служба інформбезпеки

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Молдова
Фото: Depositphotos

Росія може вторгнутися у Молдову на початку 2023 року, але реалізація цього плану залежатиме від перебігу подій в Україні.

Про це заявив голова молдавської Служби інформаційної безпеки Александру Мустяце в інтерв’ю для TVR Moldova.

— Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це відбудеться: чи на початку року (у січні-лютому), чи пізніше – у березні-квітні, — заявив він.

Мустяце каже, що Росія планує це зробити з метою безпосереднього з’єднання з Придністров’ям, яке вже окуповане. Такий розвиток подій він назвав “дуже ймовірним”.

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— Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева – ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик, — додав Мустяце.

Голова Служби розвідки та безпеки Молдови також зазначив, що найбільший склад боєприпасів у Європі, що у Придністров’ї, максимально охороняється росіянами.

Однією із гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

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Джерело: TVR Moldova

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