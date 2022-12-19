РФ спробує вичавити максимум з білоруського ОПК – розвідка про візит Путіна

Грудень, 19 в 20:46

На переговорах у Мінську між диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Кремль намагається отримати максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

— Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів, – зазначив Юсов.

19 грудня Путін прилетів до Мінська для зустрічі з Лукашенком. За її підсумками відбулася їхня пресконференція.

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У своїх заявах вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні – диктатор говорив на економічну тематику. А потім заявив, що переговори завершилися результативно.

Аналітики з Інституту вивчення війни ISW попереджали, що Путін збирається тиснути на Лукашенка з метою створення умов для нового наступу на Україну.