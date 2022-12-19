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У Німеччині прокоментували можливі поставки БМП Marder для ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Німеччині прокоментували можливі поставки БМП Marder для ЗСУ

Німеччина не передавала Україні БМП Marder.

Про це йдеться у заяві Міноборони Німеччини.

У міністерстві наголосили, що цю бойову машину піхоти взагалі нікому не передавали – іншим країнам також.

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– З огляду на збільшення кількості неправдивих повідомлень в інтернеті, бойова машина піхоти типу Marder зі складів Бундесверу ні Україні, ні іншим країнам не передавалася, – заявили у Міноборони Німеччини.

Раніше видання ARD повідомляло, що німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, проте поставки наразі не можливі через перешкоди з боку Берліна.

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