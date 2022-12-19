Грудень, 19 в 14:17

Німеччина не передавала Україні БМП Marder.

Про це йдеться у заяві Міноборони Німеччини.

У міністерстві наголосили, що цю бойову машину піхоти взагалі нікому не передавали – іншим країнам також.

Зараз дивляться

– З огляду на збільшення кількості неправдивих повідомлень в інтернеті, бойова машина піхоти типу Marder зі складів Бундесверу ні Україні, ні іншим країнам не передавалася, – заявили у Міноборони Німеччини.

In Anbetracht vermehrter Falschmeldungen im Netz:

Es gab keine Abgaben des Schützenpanzers vom Typ #Marder aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine oder andere Staaten. — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 19, 2022

Раніше видання ARD повідомляло, що німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, проте поставки наразі не можливі через перешкоди з боку Берліна.