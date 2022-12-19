У Німеччині прокоментували можливі поставки БМП Marder для ЗСУ
Німеччина не передавала Україні БМП Marder.
Про це йдеться у заяві Міноборони Німеччини.
У міністерстві наголосили, що цю бойову машину піхоти взагалі нікому не передавали – іншим країнам також.
– З огляду на збільшення кількості неправдивих повідомлень в інтернеті, бойова машина піхоти типу Marder зі складів Бундесверу ні Україні, ні іншим країнам не передавалася, – заявили у Міноборони Німеччини.
In Anbetracht vermehrter Falschmeldungen im Netz:
Es gab keine Abgaben des Schützenpanzers vom Typ #Marder aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine oder andere Staaten.
— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 19, 2022
Раніше видання ARD повідомляло, що німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, проте поставки наразі не можливі через перешкоди з боку Берліна.