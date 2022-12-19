Україні передали обладнання для ремонту енергосистеми на $100 тис.

Грудень, 19 в 19:12

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні енергообладнання для ремонту на $100 тис. Про це заявили у НЕК Укренерго.

У повідомленні йдеться, що нове енергообладнання планують встановити на одну з пошкоджених внаслідок обстрілів електричних підстанцій.

– Це пристрої, які дозволяють керувати технологічними процесами та моніторити ключові технологічні параметри роботи підстанції, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій. 105 одиниць обладнання безкоштовно надали для Укренерго наші партнери з USAID Проект енергетичної безпеки, – наголошують у компанії.

За даними Укренерго, обладнання вдалося виготовити спеціально під потреби провідною американською компанією SEL у доволі короткі терміни. Обладнання вже доставили на територію України, та згодом його планують передати на енергооб’єкт.