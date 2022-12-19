Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Україні передали обладнання для ремонту енергосистеми на $100 тис.

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україні передали обладнання для ремонту енергосистеми на $100 тис.
Фото: Pixabay

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні енергообладнання для ремонту на $100 тис. Про це заявили у НЕК Укренерго.

У повідомленні йдеться, що нове енергообладнання планують встановити на одну з пошкоджених внаслідок обстрілів електричних підстанцій.

– Це пристрої, які дозволяють керувати технологічними процесами та моніторити ключові технологічні параметри роботи підстанції, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій. 105 одиниць обладнання безкоштовно надали для Укренерго наші партнери з USAID Проект енергетичної безпеки, – наголошують у компанії.

За даними Укренерго, обладнання вдалося виготовити спеціально під потреби провідною американською компанією SEL у доволі короткі терміни. Обладнання вже доставили на територію України, та згодом його планують передати на енергооб’єкт.

Зараз дивляться
Читайте
Чому після відключення світла зникає зв’язок: пояснення регулятора

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка