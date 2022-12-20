Грудень, 20 в 19:59

Рішення прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака здійснити аудит прогресу війни в Україні та британської військової допомоги не означає зменшення підтримки Києва.

Про це Сунак заявив під час виступу в координаційному комітеті Палати громад у вівторок, 20 грудня.

– Я б не надто вчитувався в повідомлення ЗМІ. Подивіться на мої дії, – сказав британський прем’єр, нагадавши, що свій перший телефонний дзвінок на новій посаді зробив із президентом Володимиром Зеленським, а його перший двосторонній закордонний візит відбувся в Україну.

Сунак наголосив, що дотримується зобов’язання “не змінювати або й збільшувати військову підтримку Україні в наступному році”.

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– Звичайно, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, я думаю, що всі ми хотіли б бачити, щоб Україна успішно відбила російську агресію. І важливо, щоб ми не лише продовжували підтримувати, але й розвивали цю підтримку відповідно до тих умов, які ми бачимо на місцях, на полі бою. І це те, що я прагну зробити, – додав він.

Минулого тижня стало відомо, що Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит для оцінки впливу наданої Лондоном військової допомоги на перебіг повномасштабної війни в Україні.

Під аудитом мається на увазі підготовка звіту з оцінкою перебігу війни та значення військової підтримки Британії (на підставі наявних даних).

Джерело: Evening Standard