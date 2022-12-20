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Пишаюсь Україною та головнокомандувачем: реакція соцмереж на візит Зеленського у Бахмут

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пишаюсь Україною та головнокомандувачем: реакція соцмереж на візит Зеленського у Бахмут
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бахмут Донецької області, де тривають запеклі бойові дії між нашими захисниками та російськими загарбниками.

Його візит до прифронтового міста викликав бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Українці масово жартують про “сталеві яйця” президента України. Також не обділяють увагою російського диктатора Володимира Путіна, який сів покакати після цих новин.

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Володимир Зеленський відвідав Бахмут, який атакують російські окупанти. Путінські військові намагаються захопити українське місто, щоб просунутися та повністю окупувати всю територію країни.

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