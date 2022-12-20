Грудень, 20 в 19:45

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав очільника Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль для припинення повномасштабної війни проти України.

Як поінформували в пресслужбі офісу президента ФРН, про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів у вівторок, 20 грудня.

Зазначається, що, окрім двосторонніх відносин та поточної ситуації з коронавірусом у Китаї, годинна бесіда була присвячена агресивній війні Росії проти України.

Зараз дивляться

– Президент відзначив спільну зацікавленість Китаю та Європи у припиненні війни, повазі до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ. Він попросив Сі використати свій вплив у Росії, щоб вплинути на Путіна з цією метою, – наголошується в повідомленні офісу.

Штайнмаєр також подякував лідеру Китаю “за чітке неприйняття” ядерних погроз з боку РФ. Він повідомив про намір Німеччини й далі підтримувати Україну.

– Європа не відступить назад через погрози РФ і вжила заходів проти енергетичної кризи. Російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи. Тут Путін фундаментально прорахувався, – йдеться в повідомленні.

Приводом для телефонної розмови стало 50-річчя двосторонніх відносин між Німеччиною та Китаєм.

Як відомо, на початку листопада Китай відвідав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також закликав Сі Цзіньпіна вплинути на РФ, щоб змусити її припинити ї війну проти України.

Під час цієї зустрічі голова Китаю повідомив Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі. Ця заява стала найбільш прямим висловлюванням Сі Цзіньпіна щодо ядерного шантажу РФ.

Джерело: Офіс президента ФРН