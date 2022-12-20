Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку і лікування – Подоляк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку і лікування – Подоляк
Фото: УНІАН

Україна готова прийняти ув’язненого колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Грузіє, зроби правильний вибір, – закликає він.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України закликало владу Грузії дозволити Саакашвілі пройти лікування в одній з європейських або американських клінік.

Зараз дивляться

У МЗС заявили, що стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я громадянина України Саакашвілі. За останніми даними, він перебуває в медичному центрі у Тбілісі.

Читайте
Проти мене застосовувались тортури: Саакашвілі на суді звернувся за допомогою до українців

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка