Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку і лікування – Подоляк

Грудень, 20 в 20:08

Україна готова прийняти ув’язненого колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Грузіє, зроби правильний вибір, – закликає він.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України закликало владу Грузії дозволити Саакашвілі пройти лікування в одній з європейських або американських клінік.

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У МЗС заявили, що стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я громадянина України Саакашвілі. За останніми даними, він перебуває в медичному центрі у Тбілісі.