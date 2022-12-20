Україна має наміри довести незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН – глава МЗС

Грудень, 20 в 14:07

Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування Російської Федерації у Раді безпеки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

На його думку, Росія багато років отруює ООН, так само як й інші міжнародні організації, в яких перебуває. Україна хоче довести протиправне перебування РФ у Радбезі ООН та запустити політичний процес, щоб позбавити її цього місця.

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– Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому, – зазначає глава МЗС.

Міністр закордонних справ звинуватив ООН у бездіяльності щодо направлення місії для вивчення атак РФ за допомогою ударних дронів-камікадзе іранського виробництва на інфраструктуру України.

– Україна та партнери звернулися до ООН з закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів. Це не просто місія. Постачання РФ безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном, – наголошує він.

Кулеба запевняє, що секретаріат ООН запропонував дві альтернативні дати у листопаді, одну з яких вже вдалося узгодити. Проте потім в ООН заявили про неможливість поїздки до України на ці терміни.