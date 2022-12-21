Конгрес США хоче виділити $45 млрд на підтримку України та союзників НАТО
Комітет Сенату США пропонує виділити 44,9 млрд доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО.
Про це повідомляється на сайті комітету.
Глава сенатського комітету з асигнувань, демократ Патрік Ліхі у понеділок представив зведений законопроєкт про асигнування на 2023 фінансовий рік на суму 1,7 трлн доларів.
Документ включає виділення 772,5 млрд доларів на програми, не пов’язані з обороною. Законопроєкт також передбачає фінансування найважливіших програм підтримки сімей середнього класу Америки, піклується про ветеранів та інвестує у національну безпеку США.
Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд.
За його словами, для США важливо продовжувати військову підтримку України.