Грудень, 21 в 0:14

Комітет Сенату США пропонує виділити 44,9 млрд доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Глава сенатського комітету з асигнувань, демократ Патрік Ліхі у понеділок представив зведений законопроєкт про асигнування на 2023 фінансовий рік на суму 1,7 трлн доларів.

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Документ включає виділення 772,5 млрд доларів на програми, не пов’язані з обороною. Законопроєкт також передбачає фінансування найважливіших програм підтримки сімей середнього класу Америки, піклується про ветеранів та інвестує у національну безпеку США.

Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд.

За його словами, для США важливо продовжувати військову підтримку України.