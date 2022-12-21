Не думаю, що триватиме аж до 2030-го: Качинський про війну в Україні
Голова керівної партії Польщі Право та справедливість (ПІС) Ярослав Качинський зізнався, що боїться, що війна в Україні закінчиться нескоро. Разом з тим, на його думку, вона триватиме, можливо, не так довго, як прогнозують.
Про це він розповів в інтерв’ю тижневику Gazeta Polska, яку цитує Wiadomosci.
Він зазначив, що чув різні прогнози щодо завершення війни, яку розв’язала РФ проти України. Крайній вказував на 2030 рік як потенційний момент її завершення.
— Я не думаю, що це триватиме так довго, можливо, навіть швидше, ніж ми думаємо. Але мені невідомі надійні аналізи, що передбачають закінчення війни найближчими місяцями, — сказав Качинський.
За його словами, якби Польща не стала допомагати Україні, то була б у значно більшій небезпеці, ніж зараз, а її позиції на міжнародній арені знизилися б.
— Ми б поставили себе до лав проросійських держав, зазнали б моральної поразки. Словом, тверда прихильність до підтримки Києва — це правильне рішення з усіх боків: це найбезпечніше для Польщі, найкраще політично і виставляє нас у кращому світлі, — заявив він.
Політик підкреслив, що Україна, як і раніше, потребує підтримки, а роль Польщі у допомозі є вирішальною.
Качинський визнав, що не вважає загрозу застосування Росією ядерної зброї ймовірною, хоча підкреслив, що про неї не можна сказати, що вона минула.
Джерело: Wiadomosci