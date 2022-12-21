Не думаю, що триватиме аж до 2030-го: Качинський про війну в Україні

Грудень, 21 в 15:36

Голова керівної партії Польщі Право та справедливість (ПІС) Ярослав Качинський зізнався, що боїться, що війна в Україні закінчиться нескоро. Разом з тим, на його думку, вона триватиме, можливо, не так довго, як прогнозують.

Про це він розповів в інтерв’ю тижневику Gazeta Polska, яку цитує Wiadomosci.

Він зазначив, що чув різні прогнози щодо завершення війни, яку розв’язала РФ проти України. Крайній вказував на 2030 рік як потенційний момент її завершення.

Зараз дивляться

— Я не думаю, що це триватиме так довго, можливо, навіть швидше, ніж ми думаємо. Але мені невідомі надійні аналізи, що передбачають закінчення війни найближчими місяцями, — сказав Качинський.

За його словами, якби Польща не стала допомагати Україні, то була б у значно більшій небезпеці, ніж зараз, а її позиції на міжнародній арені знизилися б.

— Ми б поставили себе до лав проросійських держав, зазнали б моральної поразки. Словом, тверда прихильність до підтримки Києва — це правильне рішення з усіх боків: це найбезпечніше для Польщі, найкраще політично і виставляє нас у кращому світлі, — заявив він.

Політик підкреслив, що Україна, як і раніше, потребує підтримки, а роль Польщі у допомозі є вирішальною.

Качинський визнав, що не вважає загрозу застосування Росією ядерної зброї ймовірною, хоча підкреслив, що про неї не можна сказати, що вона минула.

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Джерело: Wiadomosci