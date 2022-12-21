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Потрібно багато чого обговорити: Байден очікує на приїзд Зеленського

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден з нетерпінням очікує на приїзд українського лідера Володимира Зеленського.

Про це він заявив на особистій сторінці у Twitter. Байден зазначив, що їм потрібно багато чого обговорити.

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Нагадаємо, о 21:00 за київським часом Володимир Зеленський прибуде до Білого дому.

О 21:30 президенти розпочнуть двосторонню зустріч, а о 23:30 очікується спільна пресконференція.

Як повідомили в Білому домі, сьогодні Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму майже $2 млрд.

У ньому буде батарея ЗРК Patriot, яка є важливою для захисту українського народу від атак Росії на критичну інфраструктуру.

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