Як візит Зеленського до США перегукується з поїздкою Черчилля після нападу на Перл-Гарбор

Грудень, 21 в 18:28

Журналісти телеканалу CNN проводять паралелі візиту президента України Володимира Зеленського до США з візитом британського прем’єра Вінстона Черчилля 81 рік тому.

Зазначається, що приїзд Зеленського наче відгомін прибуття Черчилля до Вашингтона через кілька днів після нападу Японії на Перл-Гарбор.

— Той різдвяний візит зміцнив альянс, який згодом переміг у Другій світовій війні та побудував післявоєнний демократичний світ, – зазначають журналісти.

CNN нагадує, що у своєму зверненні до парламенту Великої Британії на початку цього року Зеленський порівняв український опір проти Росії з самотнім спротивом Британії нацистам за дні до вступу США у Другу світову війну. Тому його візит загострить паралелі з іншими подіями. Такими як зустріч Черчилля та 32-го президента США Франкліна Рузвельта.

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Впродовж кількох днів мозкового штурму та нарад, за режимом Черчилля: з хересом на сніданок, скотчем на обід, шампанським на вечір та келихом бренді перед сном – два лідери розробили план поразки нацистської Німеччини та імперської Японія та заклали основу західного альянсу. Що, як зазначає видання, Байден відновив у своїй підтримці України.

Черчилль знав, що участь США у Другій світовій війні – це ключ до перемоги над Адольфом Гітлером. Тоді під час візиту прем’єр сказав:

— Я проводжу цей ювілей і свято далеко від моєї країни, далеко від моєї родини, і все ж я не можу чесно сказати, що відчуваю, наче я далеко від дому.

CNN пише, що Зеленського, безсумнівно, чекає такий прийом, і він сподіватиметься, що додаткова підтримка США означатиме, що Вашингтон справді “витягнув меч заради свободи та відкинув піхви”. Так охарактеризував дії адміністрації Рузвельта прем’єр Черчилль у своєму зверненні до Конгресу 12 грудня 1941 грудня.

Напередодні стало відомо про візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Це перша поїздка глави держави за межі країни після повномасштабного вторгнення.

У середу, 21 грудня Зеленський збирається виступити перед Конгресом. Його візит до Вашингтона було обговорено між ним та президентом США Джо Байденом 11 грудня під час телефонної розмови.