Президент України отримав те, за чим прийшов: іноЗМІ про візит Зеленського у США

Грудень, 22 в 8:02

Президент України Володимир Зеленський приїхав з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки, де зустрівся з президентом Джо Байденом. Це його перша поїздка за кордон після повномасштабного вторгнення 24 лютого, тому варто очікувати гарних новин на фронті та в Україні загалом, вважають іноземні журналісти.

Зокрема, кореспондент Sky News Джеймс Метьюз, коментуючи спільну пресконференцію Володимира Зеленського та глави Білого дому Джо Байдена, зазначив, що український президент отримав те, за чим прийшов.

– Мене вразило, це був дуже сильний прояв солідарності та підтримки Володимира Зеленського. Я спостерігав за ним протягом останніх кількох годин і думаю, що ми побачили це звернення з поля бою. Зеленський, який з’явився в одягу кольору хакі поруч із Джо Байденом у костюмі, розповідає про страждання своєї країни. Українцям потрібно пережити зиму, також він говорив про батьків, які втрачають синів і доньок, – зазначає він.

На думку кореспондента, Зеленський отримав те, за чим він прийшов, у плані висловленої підтримки, а також військову техніку, – ракету Patriot, яку він довго і наполегливо виборював.

Зараз дивляться

У своєму виступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський подякував Америці за надання його країні ракет, артилерії та підтримки, але поставив лише одне запитання.

– Ваша підтримка має вирішальне значення. У нас є артилерія, так, дякую. У нас вона є. Чи достатньо цього? Чесно кажучи, ні.

Зеленський подякував кожному американцю за підтримку та сказав, що допомога США є життєво важливою для захисту України від вторгнення Росії.

Проте він наголошує, що українці святкуватимуть Різдво зі свічками не тому, що це романтично, а через відсутність світла внаслідок ракетних атак, а мільйони людей не матимуть опалення та води”.

Водночас президент України сказав під час візиту до США, що світло віри не згасне, навіть якщо не буде електрики. У Sky News зазначають, що цьому є дуже просте та лаконічне пояснення – українці бажають лише перемоги, миру та свободи.