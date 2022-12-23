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У Чехії завершила підготовку перша група військових ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Група українських військових 22 грудня завершила навчання на полігоні у Лібаві в Оломоуцькому краї. Наступна група прибуде у січні.

Про це повідомляє чеське видання iDNES.cz.

На полігоні в Лібаві новачки та досвідчені бійці з фронту навчалися як базовим військовим навичкам, у тому числі стрільбі з автомата чи водінню БМП, так і навичкам командування. Українці передали чеським колегам свій досвід ведення реальних боїв.

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Міністр оборони Яна Чорнохова відвідала українських військових перед відправкою додому.

– Чеська Республіка підтримує вас. Ви герої для чеських солдатів та для громадян Чехії. Військового злочинця Путіна треба перемогти, – сказала міністр оборони Яна Чорнохова.

Начальник Генерального штабу Карел Ржека побажав воїнам ЗСУ якнайшвидшої перемоги.

На 2023 рік заплановано ще чотири навчальні тури. Перший – на кінець січня.

Нагадаємо, що чеський уряд та парламент схвалили підготовку українських військових. Мета – до кінця наступного року навчити до чотирьох тисяч українців, здебільшого з механізованих частин.

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Варто зазначити, що українських військових навчають у кількох країнах Євросоюзу.

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