У Чехії завершила підготовку перша група військових ЗСУ
Група українських військових 22 грудня завершила навчання на полігоні у Лібаві в Оломоуцькому краї. Наступна група прибуде у січні.
Про це повідомляє чеське видання iDNES.cz.
На полігоні в Лібаві новачки та досвідчені бійці з фронту навчалися як базовим військовим навичкам, у тому числі стрільбі з автомата чи водінню БМП, так і навичкам командування. Українці передали чеським колегам свій досвід ведення реальних боїв.
Міністр оборони Яна Чорнохова відвідала українських військових перед відправкою додому.
– Чеська Республіка підтримує вас. Ви герої для чеських солдатів та для громадян Чехії. Військового злочинця Путіна треба перемогти, – сказала міністр оборони Яна Чорнохова.
Начальник Генерального штабу Карел Ржека побажав воїнам ЗСУ якнайшвидшої перемоги.
На 2023 рік заплановано ще чотири навчальні тури. Перший – на кінець січня.
Нагадаємо, що чеський уряд та парламент схвалили підготовку українських військових. Мета – до кінця наступного року навчити до чотирьох тисяч українців, здебільшого з механізованих частин.
Варто зазначити, що українських військових навчають у кількох країнах Євросоюзу.