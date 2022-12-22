Грудень, 22 в 21:09

Співробітник Федеральної служби розвідки Німеччини (BND) Карстен Л. підозрюється у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє німецьке видання WELT.

Федеральна прокуратура Карлсруе 21 грудня заарештувала шпигуна. Сьогодні обвинувачений постав перед слідчим суддею федерального суду. Співробітник німецької розвідки зараз перебуває під вартою.

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Ведеться слідство за підозрою у державній зраді.

У квартирі та на робочому місці обвинуваченого та ще однієї людини провели обшуки. Також обшуки пройшли на двох об’єктах спецслужби BND.

За даними генпрокуратури, Карстен Л. звинувачується у передачі у 2022 році російській розвідці інформації, отриманої ним під час професійної діяльності. Зміст переданої інформації є державною таємницею.

За інформацією WELT, інші співробітники Федеральної служби розвідки Німеччини також могли працювати на російські спецслужби. Але поки що нових арештів не проводили.

За словами президента розвідувального відомства Бруно Каля, агентство тісно та довірливо співпрацює зі слідчими органами у цій справі. Крім того, в BND негайно ініціювали велике внутрішнє розслідування.

Поки що у BND відмовляються від публічних заяв.

Досі в Німеччині було лише кілька випадків викриття подвійних агентів. Кілька років тому заарештували та засудили співробітника BND за те, що він нібито отримав інформацію від американської спецслужби ЦРУ, а потім запропонував свою роботу росіянам.

У квітні повідомлялося, що шість країн Європи висилають російських дипломатів через повномасштабну війну в Україні та шпигунство співробітників посольств РФ.