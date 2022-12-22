Грудень, 22 в 18:26

Президент Франції Еммануель Макрон у спілкуванні з газетою The Wall Street Journal пояснив, чому продовжує телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

За його словами, всі європейці та мешканці Заходу, які “викладають моральні уроки”, повинні пояснити йому, хто сидітиме за столом переговорів.

Він зазначив, що не хоче, щоб у майбутньому лише Китай та Туреччина вели переговори “про те, що буде далі”.

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Макрона неодноразово критикували в Україні та на Заході за часті дзвінки Путіну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Французький президент говорив про “збереження обличчя” для Росії та гарантії безпеки для окупантів після закінчення війни.

У цьому ж інтерв’ю Макрон заявив, що вважає вступ України до НАТО малоймовірним сценарієм.

За його словами, РФ розглядатиме такий крок як конфронтацію, він також заявив, що сьогоднішнім пріоритетом є захист України.