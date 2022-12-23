Іран збирається розширити таємне постачання передових озброєнь РФ – голова Моссаду

Грудень, 23 в 14:24

Давид Барнеа, директор зовнішньої розвідки Моссаду, заявив, що Іран має намір розширити свій проєкт зі збагачення урану, і намагається зберегти в таємниці майбутні постачання озброєння до Росії.

Про це повідомляє видання Ynet.co.il.

За його словами, Іран також планує напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни у регіоні.

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– Ми також попереджаємо про їхні наміри посилити напади на дружні мусульманські країни в регіоні різними способами… Навіть сьогодні, хоч як це абсурдно, на Заході є елементи, які закликають до підписання угоди з Іраном, зухвало ігноруючи іранську брехню, що міститься в угоді, – сказав Барнеа.

Він також розповів, що Моссаду в останні місяці вдалося виявити небезпечні та загрозливі дії з боку Ірану, які вдається припиняти.

Давид Барнеа також запевнив, що Іран ні в найближчі роки ніколи не матиме ядерної зброї.

– Це моє зобов’язання, це зобов’язання Моссаду, – заявив директор служби зовнішньої розвідки.

Раніше у Білому домі заявили, що США не мають доказів того, що Іран передав Росії балістичні ракети.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна володіє повною інформацією про поставки Іраном безпілотників для Росії, а також про переговори країн щодо передачі іншого озброєння на територію РФ.

Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані розкритикував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що офіційний Тегеран підтримує війну Росії проти України та постачає ударні безпілотники.