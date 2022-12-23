Грудень, 23 в 12:24

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть $45 млрд американської допомоги Україні та союзникам НАТО.

Про це вона написала у Facebook.

Так, учора Сенат 68 голосами ухвалив закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), загальною сумою $1,7 трлн.

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У законі прописане фінансування України на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023), який передбачає виділення $45 млрд, що на $7,3 млрд більше, ніж містив первинний бюджетний запит Білого дому до Конгресу.

За словами Маркарової, дуже важливою є поправка сенатора Ліндсі Грема, яка надає можливість Мін’юсту США передавати надходження від відібраних у Росії активів як допомогу Україні.

– Ухвалення OMNIBUS в Палаті представників очікується до кінця п’ятниці, 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США, – наголосила Оксана Маркарова.

Закон про додаткове фінансування України передбачає:

$28,4 млрд військової допомоги,

$13,37 млрд економічної допомоги,

$4,92 млрд гуманітарної допомоги.

Військова допомога передбачає:

$9 млрд – у рамках ініціативи надання безпекової допомоги Україні на забезпечення військових ЗСУ усім необхідним;

$11,88 млрд на поповнення американських запасів обладнання, яке надіслали до України через президентську програму drawdown;

майже $7 млрд – на роботу Європейського командування військ США, що пов’язана з Україною – підтримка місій, розвідувальна підтримка, оплата праці, обладнання.

$6 млн підуть для генерального інспектора Міністерства оборони США. Закон вимагає звіту від генерального інспектора щодо використання коштів, а також вимагає звіту від Міністерства оборони США.

Крім того, збільшено граничну суму оборонного обладнання для України, яке президент США має повноваження передавати Україні – до $14,5 млрд. Ще $560 млн підуть Державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам.

Економічна допомога ($13,37 млрд):

$13,37 млрд – на підтримку енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні.

Гуманітарна допомога ($4,92 млрд):

$2,47 млрд – для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення;

$2,4 млрд – Міністерству охорони здоров’я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо;

$50 млн – на гранти за програмою Food for Peace;

$5 млн – на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування.

Інші видатки становлять $600 млн. Вони підуть на функціонування органів, які передають допомогу Україні, на підвищення енергетичної безпеки та незалежності США тощо.