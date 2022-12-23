Грудень, 23 в 11:26

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на двох чиновників міністерства оборони США.

Протягом війни Збройні сили України навчалися працювати на різних сучасних озброєннях у низці країн НАТО: у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії. Навчання у США не проводилося.

Зараз дивляться

Наразі розглядається можливість навчання саме у Сполучених Штатах. Але остаточного рішення ще не ухвалили.

Новина про те, що міністерство оборони розглядає можливість проведення навчань у США, з’явилася через день після того, як адміністрація Байдена оголосила про надання однієї батареї Patriot Україні для допомоги у захисті від ракетних атак Росії.

Київ просив Patriot протягом кількох місяців. Але це дуже складна система, яка потребує тривалого процесу навчання кілька місяців. У Пентагоні заявили, що необхідно буде навчити 90 військовослужбовців ЗСУ.

Зараз триває обговорення, де проводити навчання українців: у США чи будь-якій третій країні, наприклад, на базі США в Європі.

За словами одного з джерел, навчання має сенс проводити у США, швидше за все, у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де перебуває більшість інструкторів та складних тренажерів. Навчання у Європі спричинило б великі матеріально-технічні труднощі.

Офіційно в Міноборони США відмовилися від коментарів із цього приводу.

Видання зазначає, що система, що включає кілька допоміжних машин зі станціями управління, радарами і генераторами, швидше за все, не з’явиться на полі бою в Україні ще багато місяців.

Військові США не передадуть Patriot Україні доти, доки українців не буде повністю навчено, заявив представник Міноборони.

На сьогодні США навчили близько 3100 українських військовослужбовців роботі з різними системами. А навчання з ракетними комплексами Patriot має розпочатися дуже скоро, повідомили у Пентагоні.

Майже половина з 3100 військовослужбовців навчена поводженню з гаубицями M777 або ракетними установками HIMARS. Українські сили оборони також пройшли навчання з техніки, різних видів артилерії, безпілотників та інших систем.