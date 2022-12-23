Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Пентагон розглядає можливість навчати українців роботи на Patriot у США – Politico

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Patriot
Фото: Depositphotos

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на двох чиновників міністерства оборони США.

Протягом війни Збройні сили України навчалися працювати на різних сучасних озброєннях у низці країн НАТО: у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії. Навчання у США не проводилося.

Зараз дивляться

Наразі розглядається можливість навчання саме у Сполучених Штатах. Але остаточного рішення ще не ухвалили.

Новина про те, що міністерство оборони розглядає можливість проведення навчань у США, з’явилася через день після того, як адміністрація Байдена оголосила про надання однієї батареї Patriot Україні для допомоги у захисті від ракетних атак Росії.

Київ просив Patriot протягом кількох місяців. Але це дуже складна система, яка потребує тривалого процесу навчання кілька місяців. У Пентагоні заявили, що необхідно буде навчити 90 військовослужбовців ЗСУ.

Читайте
У ЗСУ пояснили, на що здатні ППО Patriot та як їх розміщуватимуть в Україні

Зараз триває обговорення, де проводити навчання українців: у США чи будь-якій третій країні, наприклад, на базі США в Європі.

За словами одного з джерел, навчання має сенс проводити у США, швидше за все, у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де перебуває більшість інструкторів та складних тренажерів. Навчання у Європі спричинило б великі матеріально-технічні труднощі.

Офіційно в Міноборони США відмовилися від коментарів із цього приводу.

Видання зазначає, що система, що включає кілька допоміжних машин зі станціями управління, радарами і генераторами, швидше за все, не з’явиться на полі бою в Україні ще багато місяців.

Читайте
Скільки часу знадобиться ЗСУ, щоб навчитися управляти ЗРК Patriot

Військові США не передадуть Patriot Україні доти, доки українців не буде повністю навчено, заявив представник Міноборони.

На сьогодні США навчили близько 3100 українських військовослужбовців роботі з різними системами. А навчання з ракетними комплексами Patriot має розпочатися дуже скоро, повідомили у Пентагоні.

Майже половина з 3100 військовослужбовців навчена поводженню з гаубицями M777 або ракетними установками HIMARS. Українські сили оборони також пройшли навчання з техніки, різних видів артилерії, безпілотників та інших систем.

Джерела: Politico, CNN
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка