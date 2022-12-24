Злочини РФ не залишаться безкарними, Путіна буде притягнуто до відповідальності – заява G7

Грудень, 23 в 22:03

Російського диктатора Володимира Путіна буде притягнуто до відповідальності згідно з нормами міжнародного права.

Про це йдеться у заяві країн Великої сімки за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ.

Зазначається, що воєнні злочини армії РФ, пов’язані з убивствами мирних жителів, тортурами, повідомленнями про страти, сексуальним насильством і депортацією дітей в Росію, не можуть залишатися безкарними.

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Члени G7 наголосили на активізації зусиль з надання допомоги українському народу цієї зими.

Вони зобов’язалися активізувати та тісно координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці, особливо у протиповітряній обороні.

– Члени G7 також підтвердили свою повну рішучість продовжувати координувати фінансову, матеріальну, гуманітарну, оборонну, політичну, технічну та правову допомогу для підтримки захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності. Країни G7 будуть підтримувати та посилювати економічний тиск на Росію та тих, хто ухиляється та підриває обмежувальні заходи, – йдеться у заяві.

Члени G7 знову закликали Росію негайно вивести свої сили та техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.