Грудень, 24 в 17:48

Федеральний уряд Німеччини вирішив призупинити програми допомоги Ірану через жорстокі придушення антиурядових протестів у цій країні.

Таку інформацію оприлюднила німецька газета Die Zeit із посиланням на Міністерство економіки ФРН.

У відомстві зазначили, що призупиняють інструменти фінансування зовнішньої торгівлі та економічне співробітництво.

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Йдеться про експортні кредити та інвестиційні гарантії, німецько-іранський енергетичний діалог, програми підготовки менеджерів і програми зовнішньої торгівлі. Інвестиційні гарантії вже призупинені.

– Для експортних кредитних гарантій офіційне призупинення відбудеться з січня 2023 року, – уточнили в міністерстві.

Причиною призупинення програм є “дуже серйозна” ситуація довкола протестів в Ірані.

Обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році склав €1,76 млрд. А з січня по вересень 2022 року він становив €1,49 млрд.

Як відомо, масові протести в Ірані спалахнули після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні в середині вересня. Її заарештувала поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. Родина дівчини заявила, що її побили та кілька разів вдарили по голові, після чого вона впала в кому, а за кілька днів померла.

Нинішні масові протести в Ірані є найбільшими з часів революції 1979 року. Вони поширилися на понад 160 міст у всіх провінціях країни. Деякі жінки на знак протесту демонстративно зривали й спалювали свої хіджаби.

Проти протестувальників неодноразово застосовувалася сила, відбувалися масові затримання.

Наразі відомо про страти двох протестувальників в Ірані, однак правозахисники попереджають, що можуть бути й інші. Під час протестів загинули понад 500 протестувальників, а щонайменше 18 тис. були заарештовані.

В середині грудня Рада Євросоюзу схвалила санкції проти Ірану через жорстокі придушення масових протестів, ситуацію з правами людини та військову допомогу РФ.

Джерело: Die Zeit