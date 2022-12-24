Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Каски зразка 1940 року: військовий РФ про забезпечення особового складу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Каски зразка 1940 року: військовий РФ про забезпечення особового складу
Фото: Міноборони

Військовослужбовець Російської Федерації поділився з другом інформацією про армійське забезпечення особового складу. Розмову вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

– У нас тут народ набирають на “шторм”, батальйон в штурмовики. Я подумав, що ні, з нашим-то обмундируванням. Вважай, що броня четвертий клас захисту, лише грудина, напашник та каски зразка 1940 року. Нічого з обмундирування, все стареньке, рідне. Говорю, за можливості якнайкраще скакувати з цього, – саркастично відповів російський військовий, відповідаючи на питання про відправлення штурмовиків.

Окупант розповів, що армія Російської Федерації стоїть за 40-50 метрів від українських позиції, тому, ймовірно, їх частіше накривають вогнем воїни ЗСУ.

Зараз дивляться

Проте у Міністерстві оборони України пообіцяли, що за кожен воєнний злочин на російських військових чекає справедлива відплата.

Читайте
В Україні засудили чотирьох диверсантів, які катували учасників АТО на Харківщині

Джерело: Міноборони
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка