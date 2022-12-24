Грудень, 24 в 19:16

Військовослужбовець Російської Федерації поділився з другом інформацією про армійське забезпечення особового складу. Розмову вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

– У нас тут народ набирають на “шторм”, батальйон в штурмовики. Я подумав, що ні, з нашим-то обмундируванням. Вважай, що броня четвертий клас захисту, лише грудина, напашник та каски зразка 1940 року. Нічого з обмундирування, все стареньке, рідне. Говорю, за можливості якнайкраще скакувати з цього, – саркастично відповів російський військовий, відповідаючи на питання про відправлення штурмовиків.

Окупант розповів, що армія Російської Федерації стоїть за 40-50 метрів від українських позиції, тому, ймовірно, їх частіше накривають вогнем воїни ЗСУ.

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Проте у Міністерстві оборони України пообіцяли, що за кожен воєнний злочин на російських військових чекає справедлива відплата.