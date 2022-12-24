РФ рівняє з землею Бахмут і вбиває жителів Херсону: Подоляк про “мирні ініціативи” Путіна

Грудень, 24 в 15:26

Країна-агресор Російська Федерація прямо зараз “веде переговори”, вбиваючи мирних жителів Херсона, руйнуючи Бахмут та катуючи українців у Мелітополі.

Про це нагадав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк для лідерів, які пропонують взяти до уваги “мирні ініціативи” російського диктатора Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Зараз дивляться

– Тим, хто пропонує взяти до уваги “мирні ініціативи” Путіна чи Лаврова, нагадаю. Просто зараз Росія “веде переговори”, вбиваючи жителів Херсона, стираючи з лиця землі Бахмут, руйнуючи енергетику Києва та Одеси, катуючи цивільних у Мелітополі… Росія хоче безкарно вбивати. Дозволимо?

Подоляк наголошує, що Російська Федерація прагне лише вбивати людей та не нести жодної відповідальності за агресивні дії.