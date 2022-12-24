РФ рівняє з землею Бахмут і вбиває жителів Херсону: Подоляк про “мирні ініціативи” Путіна
Країна-агресор Російська Федерація прямо зараз “веде переговори”, вбиваючи мирних жителів Херсона, руйнуючи Бахмут та катуючи українців у Мелітополі.
Про це нагадав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк для лідерів, які пропонують взяти до уваги “мирні ініціативи” російського диктатора Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
– Тим, хто пропонує взяти до уваги “мирні ініціативи” Путіна чи Лаврова, нагадаю. Просто зараз Росія “веде переговори”, вбиваючи жителів Херсона, стираючи з лиця землі Бахмут, руйнуючи енергетику Києва та Одеси, катуючи цивільних у Мелітополі… Росія хоче безкарно вбивати. Дозволимо?
Подоляк наголошує, що Російська Федерація прагне лише вбивати людей та не нести жодної відповідальності за агресивні дії.