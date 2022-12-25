Грудень, 25 в 19:40

У неділю, 25 грудня, король Великої Британії Чарльз III виступив з першим різдвяним зверненням.

Послання записали в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Король вшанував пам’ять покійної матері Єлизавети II і висловив співчуття всім, хто втратив близьких.

Теми промови Чарльза стосувалися таких питань як турбота про знедолених, важливість державної служби і підтримка багатоконфесійного підходу до релігії.

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Король відзначив співробітників сфери охорони здоров’я і соціальних послуг, військовослужбовців, екстрені служби та всі релігійні громади.

– У цей час великої тривоги і труднощів – чи то для тих, хто стикається з конфліктами, голодом чи стихійними лихами по всьому світу, чи для тих, хто намагається оплатити свої рахунки і прогодувати і зігріти свої сім’ї – ми бачимо людяність громадян у країнах Співдружності, які з такою готовністю реагують на страждання інших, – сказав він.

Букінгемський палац повідомив, що кошти, пожертвувані після смерті покійної королеви, були передані благодійній організації, яка допомагає тим, хто не в змозі оплатити рахунки за енергоносії.

На екрані під час виступу короля з’явилися лише “діючі члени королівської сім’ї”, включаючи королеву-консорт, принца та принцесу Уельську, графа Уессекського та принцесу Анну.

Промова Короля продовжує традицію, яка налічує 90 років: перше королівське різдвяне звернення на радіо виголосив у 1932 році Георг V. Першу телевізійну трансляцію представила Єлизавета ІІ у 1957 році.

З точки зору змін у стилі, король виголосив своє перше послання стоячи, а з-за столу, і його теми стосувалися більш актуальних соціальних питань.

Як і минулого року хор закінчив виступ виконанням колядки Ой, Вифлеємське місто, а Чарльз наголосив на тому, що “світло перемагає темряву”.