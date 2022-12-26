Грудень, 26 в 16:32

Міністерство оборони Великої Британії показало, як відбуваються стрілецькі навчання українських військових в зимових умовах.

Відповідне відео опублікували на сторінці у Twitter британського Міноборони.

— Цього року Збройні сили Великої Британії прийняли українських новобранців у Великій Британії та допомогли навчити їх захищати свою батьківщину від вторгнення, – повідомили в Міноборони Британії.

На відео показано, як на початку грудня українські новобранці беруть участь у тактичних тренуваннях зі стрільби на снігу.

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Цього місяця у Великій Британії завершилися навчання першого набору українських новобранців під керівництвом данських інструкторів.

This year the UK Armed Forces have welcomed Ukranian recruits to the UK and helped train them to defend their homeland from invasion. Watch as recruits take part in live fire tactical training in the snow earlier this month.#StandWithUkraine pic.twitter.com/1rWtPrOVrJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 26, 2022

Велика Британія планувала підготувати до кінця року близько 10 тис. українських солдатів.

У середині грудня США оголосили про розширення навчання українських військових у Німеччині, щоб провести спільні маневри та загальновійськові бойові дії.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, у межах програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць, починаючи з січня.

Скріншот: Міноборони Британії