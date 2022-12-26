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Міноборони Британії показало, як відбувалися навчання українських військових взимку

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міноборони Британії показало, як відбувалися навчання українських військових взимку

Міністерство оборони Великої Британії показало, як відбуваються стрілецькі навчання українських військових в зимових умовах.

Відповідне відео опублікували на сторінці у Twitter британського Міноборони.

— Цього року Збройні сили Великої Британії прийняли українських новобранців у Великій Британії та допомогли навчити їх захищати свою батьківщину від вторгнення, – повідомили в Міноборони Британії.

На відео показано, як на початку грудня українські новобранці беруть участь у тактичних тренуваннях зі стрільби на снігу.

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Цього місяця у Великій Британії завершилися навчання першого набору українських новобранців під керівництвом данських інструкторів.

Велика Британія планувала підготувати до кінця року близько 10 тис. українських солдатів.

У середині грудня США оголосили про розширення навчання українських військових у Німеччині, щоб провести спільні маневри та загальновійськові бойові дії.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, у межах програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць, починаючи з січня.

Скріншот: Міноборони Британії

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