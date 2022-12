Міністерство оборони Великої Британії показало, як відбуваються стрілецькі навчання українських військових в зимових умовах.

Відповідне відео опублікували на сторінці у Twitter британського Міноборони.

На відео показано, як на початку грудня українські новобранці беруть участь у тактичних тренуваннях зі стрільби на снігу.

Цього місяця у Великій Британії завершилися навчання першого набору українських новобранців під керівництвом данських інструкторів.

This year the UK Armed Forces have welcomed Ukranian recruits to the UK and helped train them to defend their homeland from invasion.

Watch as recruits take part in live fire tactical training in the snow earlier this month.#StandWithUkraine

pic.twitter.com/1rWtPrOVrJ

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 26, 2022