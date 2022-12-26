Співробітника розвідслужби Німеччини підозрюють у шпигунстві на користь Москви

Грудень, 26 в 17:47

Співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) затримали за підозрою у державній зраді та співробітництві з Росією.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на публікації німецьких громадсько-правових медіакомпаній NDR та WDR.

Чоловіка на ім’я Карстен Л. (Carsten L.) затримали у Німеччині 21 грудня. Його підозрюють у держзраді, а також у шпигунстві на користь Росії. Повідомляється, що він міг передавати Москві секретну інформацію щодо ситуації в Україні.

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Наразі перевіряється версія про те, що підозрюваний міг бути об’єктом шантажу.

За даними німецької Генпрокуратури, в 2022 році Карстен Л. передав Росії відомості, що стосуються державної таємниці. Міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що якщо ці підозри підтвердяться, це стане “важливим ударом проти російського шпигунства”

За останні роки в Німеччині було засуджено кілька людей за шпигунство на користь Росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі вони дізнаються рідко. Востаннє таке траплялося у 2014 році. Тоді в лавах BND виявили співробітника, який передав США базу даних зі справжніми іменами та іменами прикриття агентів німецької спецслужби за кордоном.

Органи безпеки Німеччини роками зазначають, що Росія стає дедалі агресивнішою на території їхньої країни з метою досягнення своїх цілей.