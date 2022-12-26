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У Тегерані назвали звинувачення в постачанні дронів РФ визнанням передових технологій Ірану

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
дрони-безпілотники

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, начальник штабу збройних сил Ірану, заявив, що весь галас навколо застосування іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни ворога.

Про це пише видання Tehran Times.

Генерал називає звинувачення у бік Ірану безпідставними, але такими, що демонструють значущість іранських передових технологій безпілотних літальних апаратів.

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Генерал-майор Багері схарактеризувати Іран як одну з п’яти провідних світових держав у галузі виробництва безпілотників. За його словами, іранські дрони можуть виконувати широкий спектр операцій з високою точністю та витривалістю.

– Перевага США у повітрі закінчилася вперше з часів Другої світової війни, бо американці не можуть проєктувати повітряну міць там, де є іранські безпілотники. Це правда, що вони більше не мають такого панування в повітрі, — наголосив генерал Багері.

Мохаммад Хоссейн Багері також заявив, що Тегеран і надалі розширюватиме свою програму безпілотних літальних апаратів та співпрацюватиме з іншими країнами в індустрії виробництва дронів.

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Раніше повідомлялося, що РФ передасть Ірану ескадрилью багатоцільових винищувачів Су-35 в обмін на ударні дрони-камікадзе.

Фото: ГУР МО

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