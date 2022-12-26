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Україна може діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви – Маломуж

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна може діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви – Маломуж
Фото: Факти ICTV

Україна має відповідне озброєння, яке може завдати ударів не лише по Енгельсу, де вдруге прогриміли вибухи, а й до столиці Російської Федерації, Москви.

Про це заявив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж. За його словами, йдеться не лише про далекобійні ракетні комплекси, але й ударні дрони.

– Наш оборонно-промисловий комплекс вже встановив лінійки з виробництва далекобійних ракетних комплексів, які б’ють до 1 тис. км. І найголовніше – це БПЛА (безпілотні літальні апарати, – Ред.), які справді сьогодні летять і до 600 км, і до 800 км, і до 1,2 тис. км, – запевняє він.

За словами генерала, оборонно-промисловий комплекс України далі працює над тим, щоб збільшити цей ресурс.

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– Ми можемо діставати не лише до Енгельса, а й до Москви, і далі. ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс, – наголошує генерал армії України.

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