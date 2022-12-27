Гарантії НАТО і не тільки: в Бундестазі озвучили, як захистити Україну від РФ після війни

Грудень, 27 в 12:59

Після закінчення війни Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО. А після війни країна має бути зміцнена так, щоб Росія більше не наважилася на нове вторгнення.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв’ю RND.

На запитання, як українці можуть назавжди захиститися від РФ після закінчення війни, вона заявила, що потрібні гарантії безпеки з боку НАТО.

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— Ми запевняємо Україну, що будемо продовжувати стояти на її боці навіть після мирної угоди. А в перспективі, за умови виконання всіх вимог, стати членом НАТО, – заявила вона.

За її словами, кожна країна має підтримувати Україну тим, чим необхідно і що є в змозі надати.

— Це або з власних армійських запасів, або з промислових запасів. Після війни Україна також має бути зміцнена економічно таким чином, щоб вона знову була здатна виробляти оборонну зброю і Росія не наважилася знову напасти на Україну, – наголосила Штрак-Циммерман.

Вона підкреслила, що значна кількість росіян підтримують курс Путіна та війну проти України. А відповідальність за війну несуть також російські солдати, “які щодня вбивають, спалюють, катують і гвалтують”.

Штрак-Циммерман додала, що нормальних відносин із Росією не буде десятиліттями, а політична система в Росії повністю виродилася і має бути повністю змінена.

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Джерело: RND