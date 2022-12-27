Грудень, 27 в 11:11

Минулого тижня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрілися в Овальному кабінеті. Після стало відомо, що Вашингтон передасть системи ППО Patriot для захисту України від російських БПЛА та ракет.

У певному сенсі цей крок також привертає увагу до Ізраїлю, а саме до системи протиповітряної оборони Залізний купол, вважає генерал Джейкоб Нагель — старший науковий співробітник Фонду захисту демократії, колишній радник прем’єр Біньяміна Нетаньягу з питань національної безпеки та голова Ради національної безпеки.

Система Залізний купол має більш ніж 90-відсоткову ймовірність перехоплення ракет і ударних дронів – вона є однією з першокласних ізраїльських систем озброєння.

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Раніше Україна просила цю систему для своєї оборони, але Ізраїль відмовляється.

Причин тут кілька. Найголовніша – побоювання Ізраїлю, що на полі бою Росії вдасться захопити одну із систем. І практично гарантовано, що росіяни відправлять систему до Ірану на аналіз. І тоді іранці зможуть знайти способи протидії цим системам.

Це буде на руку Хізбаллі, Хамасу та Палестинському ісламському джихаду у майбутній конфронтації з Ізраїлем.

Нинішній ізраїльський уряд ясно дав зрозуміти, що не готовий йти на такий ризик, та й новий уряд, швидше за все, також.

По-друге, Ізраїль не відправлятиме Залізний купол до інших країн, оскільки у самого є гостра потреба у додаткових системах для власного захисту. Арсенали Хізбалли та ХАМАСу продовжують зростати, попри досить успішні зусилля Ізраїлю щодо припинення контрабанди іранської зброї.

Для виробництва нових систем Залізного купола потрібен час. А якщо поставити їх в Україну, то виробництво затягнеться.

По-третє, українських військових треба ще навчити керувати Залізним куполом. А на це теж піде час і у короткостроковій перспективі ізраїльські системи не допоможуть Україні.

ЗРК Patriot, ймовірно, буде простішою системою для навчання українських сил.

І нарешті, Ізраїль не хоче відповіді з боку Росії, яка зберігає значну присутність у Сирії, де Ізраїль усіляко намагається нейтралізувати контрабанду іранської зброї для Хізбалли в Лівані.

За словами генерала Джейкоба Нагеля, присутність армії РФ у Сирії є довгостроковою проблемою, з якою Ізраїлю доведеться боротися.

Щодо американських систем Patriot, то їхнє постачання в Україну означатиме, що українці не так гостро потребуватимуть Залізного купола.

Тепер Ізраїль може зосередитись на допомозі, яку вже зобов’язався надати Україні. Зокрема, це передача точної інформації про діяльність Ірану, а також про безпілотники та балістичні ракети, які Тегеран відправляє до Росії. Ізраїль також може надіслати датчики та інтегративну систему раннього попередження атак.

За словами ізраїльського генерала, є повідомлення, що росіяни вже змогли захопити американські системи на фронті в Україні. Ці трофеї вони відправили до Ірану. Але для США бажання підтримати світовий порядок може бути більш важливим за такі побоювання.

– Війна в Україні змусила країни чітко позначити свої національні інтереси. Участь Ірану у цій війні пролило світло на альянс, якому можуть і повинні протистояти Сполучені Штати, Європа та решта вільного світу. Захід має позбавити Іран ресурсів за допомогу російській агресії проти України. Режим також має бути покараний за серйозні порушення прав людини, зокрема вбивства жінок та дівчаток, які протестують проти несправедливості, — наголошує генерал Джейкоб Нагель.

Мета країн має полягати в тому, щоб послабити Іран усіма можливими способами. Це допоможе Ізраїлю, а також допоможе Україні та США розгромити армію РФ.

Джерело: National Interest