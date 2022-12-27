На тлі теплої погоди ціни на газ у Європі продовжують знижуватися – Bloomberg

Грудень, 27 в 14:35

Ціни на газ в країнах ЄС продовжили зниження у вівторок, 27 грудня, на тлі теплої погоди, яка зменшила занепокоєння щодо поставок і збільшила запаси блакитного палива, повідомляє агенція Bloomberg.

Так, вартість ф’ючерсів на хабі TTF у Нідерландах знизилася ще на 3,6% після падіння минулого тижня, оскільки очікується, що температура буде вищою за норму в північно-західній Європі навіть на початку нового року.

Впливають на ціну також великі запаси скрапленого газу та очікуване зменшення промислового попиту наприкінці року.

Зараз дивляться

Вранці 27 грудня ціна на газ у Нідерландах становила €82,34 євро за мегават/годину або близько $920 за тисячу кубметрів. Минулого тижня його вартість знизилася майже на 30%.

Водночас зниження європейських ф’ючерсів також допомагає послабити тиск на азіатські ціни на скраплений природний газ.

Країни Євросоюзу 19 грудня досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні €180.

Механізм активується, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищує €35. Ціни мають залишатися вище обох стель протягом трьох днів, щоб запустити механізм.