Трофейні російські танки стоять в ангарах через дефіцит запчастин для військової техніки

Грудень, 27 в 18:08

Українські воїни після 24 лютого захопили сотні російських танків, бронетранспортерів та бойових машин піхоти. Однак багато військової техніки стоять в ангарах, тому що не просто знайти запчастини на БТР та БМП російського виробництва.

За даними The Washington Post, військові Збройних сил України та ремонтники зізналися, що російські бронемашини та озброєння – це трофеї та головний біль одночасно.

Зокрема, член танкового підрозділу 25 десантно-штурмової бригади Вадим Устименко зазначає, що захоплених танків було дуже багато, проте зараз мало техніки, яка не потребує заміни елементів чи ремонту.

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– Ті, які можна було просто запустити або вимагалося лише кілька хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, ще 30%. А останні 50% були мотлохом, який потребував великої роботи, – поділився український військовий.

Видання стверджує, що деякі запчастини неможливо знайти, зокрема, йдеться про деталі для російського БМП-3. Водночас ремонт військової техніки РФ ускладнюється постійними перебоями з електрикою.