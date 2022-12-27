У Чорному морі знайшли нове родовище газу, тепер запаси Туреччини дорівнюють 710 млрд куб. м – Ердоган

Грудень, 27 в 0:01

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про відкриття нового родовища природного газу у Чорному морі.

За його словами, з урахуванням знайденого родовища запаси природного газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів.

Ердоган уточнив, що нові запаси природного газу обсягом 58 млрд кубометрів були виявлені буровим судном Фатіх у родовищі Чайджума-1 на глибині 3023 метри.

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– Щоденний видобуток нафти в Туреччині на сьогоднішній день досяг 80 тисяч барелів. Ми прагнемо збільшити цю цифру до 100 тисяч барелів наступного року. Ми сповнені рішучості перетворити Туреччину на енергетичний центр Каспію, Середземномор’я та Близького Сходу. Наша кінцева мета проголосити енергетичну незалежність Туреччини, повністю відмовившись від іноземної нафти та природного газу, – заявив він.

Джерело: АА