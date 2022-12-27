Заяви прем’єра Угорщини свідчать про його політичну короткозорість – МЗС України

Грудень, 27 в 20:13

Багатозначні та скандальні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у відповідь на слова Орбана про те, що начебто Україна може продовжувати воювати тільки доти, поки США підтримують нашу державу грошима та зброєю.

У МЗС вважають, що заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють його власну політичну короткозорість, оскільки поразка України у повномасштабній війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російської агресії для Угорщини.

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– Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, тоді йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, щоб вона припинила агресію проти України та вивела війська, – наголошують у МЗС.

Нещодавно прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина зацікавлена у виживанні суверенної України, однак його країна не хоче здавати всі економічні відносини з країною-агресором Росією.