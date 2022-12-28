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Папа Франциск повідомив, що його попередник Бенедикт XVI дуже хворий

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Колишній Папа Римський Бенедикт XVI
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за свого попередника 95-річного Бенедикта XVI. Про це повідомляє Vatican News.

— Хочу попросити вас усіх про особливу молитву за папу-емерита Бенедикта, який мовчазно підтримує церкву. Згадати про нього, а він тепер дуже хворий, просячи в Господа, щоби втішив його та підтримував у цьому свідченні любові до церкви аж до кінця, – сказав він.

У Ватикані повідомили, що в останні кілька годин стан Бенедикта XVI погіршився через похилий вік.

Директор ватиканського пресцентру Маттео Бруні зазначив, що наразі ситуація залишається під контролем, а Бенедикт XVI перебуває під постійним наглядом лікарів.

Зараз дивляться

Бенедикт XVI став першим за 600 років главою католицької церкви, який залишив свою посаду за життя за станом здоров’я. Понтифік очолював церкву з 2005 до 2013 року.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер) після свого зречення проживає у монастирі Mater Ecclesiae на території ватиканських садів.

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Джерело: Vatican News

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