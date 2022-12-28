Папа Франциск повідомив, що його попередник Бенедикт XVI дуже хворий

Грудень, 28 в 14:41

Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за свого попередника 95-річного Бенедикта XVI. Про це повідомляє Vatican News.

— Хочу попросити вас усіх про особливу молитву за папу-емерита Бенедикта, який мовчазно підтримує церкву. Згадати про нього, а він тепер дуже хворий, просячи в Господа, щоби втішив його та підтримував у цьому свідченні любові до церкви аж до кінця, – сказав він.

У Ватикані повідомили, що в останні кілька годин стан Бенедикта XVI погіршився через похилий вік.

Директор ватиканського пресцентру Маттео Бруні зазначив, що наразі ситуація залишається під контролем, а Бенедикт XVI перебуває під постійним наглядом лікарів.

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Бенедикт XVI став першим за 600 років главою католицької церкви, який залишив свою посаду за життя за станом здоров’я. Понтифік очолював церкву з 2005 до 2013 року.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер) після свого зречення проживає у монастирі Mater Ecclesiae на території ватиканських садів.

Джерело: Vatican News