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США намагаються зупинити постачання з Ірану до РФ дронів – NYT

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала масштабну програму з метою позбавити Іран можливостей виробляти та постачати безпілотники до Росії для використання у війні в Україні.

Як пише газета The New York Times, ця спроба перегукується з багаторічною програмою Вашингтону з перекриття доступу Тегерана до ядерних технологій.

За даними видання, Білий дім активізував зусилля після того, як стало очевидним, що передані РФ іранські безпілотники містять західні компоненти, у тому числі технології американського виробництва.

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США допомагають українським захисникам націлюватися на місця, де окупанти готують до запуску дрони — від футбольних полів до парковок.  Також низка компаній у США передали технології та системи, які дозволяють Україні виявляти і відстежувати наближення ворожих дронів на більшій відстані.

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Газета пише, що адміністрація Байдена залучає до допомоги у цьому питанні Ізраїль.

Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із високопосадовцями збройних сил та розвідки Ізраїлю поглиблення військової співпраці Росії з Іраном, зокрема передачу Москві ракет для атак на українське цивільне населення. У відповідь РФ передає Тегерану військові технології.

Речниця Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що Вашингтон намагається завадити виробленню дронів в Ірані за допомогою санкцій, експортного контролю та переговорів із приватними компаніями, чиї компоненти використовує Тегеран.

— Ми шукаємо способи націлити на іранське виробництво БПЛА за допомогою санкцій, експортного контролю та переговорів із приватними компаніями, чиї частини використовувалися у виробництві, — сказала вона.

За словами представників американської розвідки, Іран використовує при виробництві безпілотників багаторічний досвід у тому, як розширювати виробництво ядерних центрифуг і обходити експортний контроль.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що РФ вже отримала від Ірану 1 700 безпілотників Shahed.

За його словами, з них Москва випустила близько 540 безпілотників для тактичних ударів уздовж лінії фронту та для атак, спрямованих на електростанції, опори ліній електропередач та електричні підстанції.

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Джерело: NYT
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