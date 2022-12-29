Грудень, 29 в 15:28

У повномасштабній війні проти України країна-агресор РФ рухається до поразки на полі бою.

Про це заявив в інтерв’ю німецьким ЗМІ віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек.

– Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так… Путін програє цю війну на полі бою, – наголосив він.

Політик зазначив, що російські окупаційні війська зазнають поразок, тому що українська армія отримує сучасну зброю з Європи, США та від інших держав-членів НАТО. За словами Габека, Збройні сили України використовують це озброєння “вміло та стратегічно, розумно та героїчно”.

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– Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну, – додав Габек, який виступав за поставки зброї для ЗСУ ще до початку повномасштабної війни.

Він запевнив, що Україна отримуватиме додаткову військову підтримку, але вона має узгоджуватися із союзниками.

Нещодавно очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок анонсувала розгляд більшої підтримки українським військовим для захисту від російських повітряних атак. Така заява пролунала після того, як США пообіцяли поставити Україні зенітний ракетний комплекс Patriot.

Німеччина вже поставила Україні систему ППО Iris-Т. Крім того, Україна отримала 30 зенітних установок Gepard та інше озброєння. Наразі плануються поставки ще трьох систем Iris-Т та семи Gepard.