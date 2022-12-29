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США мають можливості для ліквідації Путіна: РФ попередили про наслідки у разі застосування ядерної зброї

Юля Захарченко, редакторка стрічки
США мають можливості для ліквідації Путіна: РФ попередили про наслідки у разі застосування ядерної зброї
Фото: Факти ICTV

Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про реальні та руйнівні для Кремля наслідки у разі застосування ядерної зброї.

Про це заявив колишній постійний представник України при ООН та посол України У США у 2020-2021 роках Володимир Єльченко в ефірі одного з телеканалів.

– Можливо, вони взяли клаптик паперу та намалювали, що буде з РФ, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю, – припускає він.

Єльченко зазначає, що у разі застосування ядерної зброї відбудеться фізична ліквідація Путіна, на яке у США є всі інструменти та можливості, а згодом знищення Чорноморського флоту РФ.

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– І наступним кроком будуть удари по всіх військових базах й стратегічних об’єктах на території РФ, включно з Москвою і Кремлем, – вважає Єльченко.

На його думку, партнери та союзники України не застосовуватимуть ядерну зброю у відповідь Росії, а лише дозволену міжнародними конвенціями.

– На відміну від крилатих ракет Кинджал, американські крилаті ракети Томагавк та інша зброя більш точні. Вони влучають у ціль з точністю до 15-20 см – це виклали російській стороні. Після цього всі розмови про ядерну зброю з боку керівництва РФ припинилися, – наголошує Єльченко.

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