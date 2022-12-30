Росіяни були всього за 10 км від центру Києва: Кличко про 24 лютого та викрадення мерів

Грудень, 30 в 19:14

Київ мав інформацію з різних джерел про те, що РФ має плани здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Представники влади не знали напевно, чи це відбудеться, але ймовірність була досить високою.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню. За його словами, 24 лютого у місті вже якийсь час перебували російські терористичні групи.

– Перед Новим роком ми вже мали інформацію з різних джерел, що є такі плани у росіян. Звичайно, ми не знали напевно, але ймовірність була досить високою. Ми були шоковані, як швидко росіяни досягли меж нашого міста. Ми в історичному центрі, росіяни були звідси всього за 10 км. А в місті вже були якісь російсько-терористичні групи, – зазначає він.

Мер Києва розповів, що він був однією з цілей російських диверсантів, які намагалися різними методами примусити представників української влади до співпраці з ворогом.

Зараз дивляться

– Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти. Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою спільноту та евакуюватися – ви боягуз. Що потрібно робити? Я говорю тут як очільник Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали, – поділився міський глава.

Кличко стверджує, що в столиці зараз майже стільки ж людей, як і до вторгнення Російської Федерації.