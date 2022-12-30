Грудень, 30 в 10:32

У міноборони Білорусі заявили, що ракета, яка впала вчора на території Брестської області, нібито може бути “навмисною провокацією з боку України”.

Про це заявив начальник білоруських зенітних ракетних військ Кирило Казанцев.

Крім того, міноборони розглядає ще одну версію – ненавмисний запуск ракети погано навченим персоналом або ж несправність самої ракети.

Зараз дивляться

– Як зазначалося раніше, в Іванівському районі засоби протиповітряної оборони уразили ціль, яка прилетіла з українського боку. За цим інцидентом залишаються питання, і ми розглядаємо дві версії: ненавмисний запуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку або несправність ракети, або це навмисна провокація Збройних сил України, – заявив Казанцев.

Напередодні, 29 грудня, під час нової масованої ракетної атаки російського ворога на мирні міста України в Білорусі заявили, що на їхній території впала ракета, яку начебто випустили з України.

У Міністерстві оборони України заявили, що готові провести об’єктивне розслідування інциденту. Також в Міноборони не виключають свідомої провокації з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх ракет.

Джерело: міноборони Білорусі