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Лебедине озеро і втеча щурів: Данілов показав відеопрогноз для Росії на 2023 рік

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: Офіс президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що чекає країну-агресора Російську Федерацію за розпочату повномасштабну війну проти України.

– Москва, Кремль. Росія завтра… 2023 рік, – йдеться у повідомленні секретаря РНБО.

Варто зазначити, що у переддень Нового року Росія знову атакувала Україну ракетами, завдавши ударів по Києву, Миколаєву, Запоріжжю, Хмельницькому, Краматорську та інших населених пунктах.

Світові лідери попереджають Росію, що якщо країна-агресор не виведе свої війська з території України, тоді невідкладно піде на дно.

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