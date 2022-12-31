Лебедине озеро і втеча щурів: Данілов показав відеопрогноз для Росії на 2023 рік

Грудень, 31 в 19:02

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що чекає країну-агресора Російську Федерацію за розпочату повномасштабну війну проти України.

– Москва, Кремль. Росія завтра… 2023 рік, – йдеться у повідомленні секретаря РНБО.

москва, кремль

russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022 Зараз дивляться

Варто зазначити, що у переддень Нового року Росія знову атакувала Україну ракетами, завдавши ударів по Києву, Миколаєву, Запоріжжю, Хмельницькому, Краматорську та інших населених пунктах.

Світові лідери попереджають Росію, що якщо країна-агресор не виведе свої війська з території України, тоді невідкладно піде на дно.