На очах починають закладатися основи потужної держави: Подоляк про ціну свободи України

Грудень, 31 в 13:31

Україна платить зараз величезну ціну за те, щоб стати великою та потужною державою. Зокрема, країні доводиться втрачати свій золотий фонд і найкращих громадян у повномасштабній війні, розпочатій Російською Федерацією.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, на очах починають закладатися основи сильної та потужної держави.

Зараз дивляться

– Для мене всі понад 300 днів війни – як один великий, важливий, важкий день. Але важкий не з точки зору, що важко працювати, а з точки зору усвідомлення, яку ціну платить Україна за те, щоб стати неймовірно суб’єктивним елементом цієї цивілізації. Паралельно сумно від того, що ми втрачаємо свій золотий фонд, своїх громадян. Для мене дуже круто дивитися, як держава утворюється, як закладаються основи дуже сильної і потужної держави. Об’єктивно її ж раніше не було, – стверджує Подоляк.

Радник глави Офісу президента вважає, що Україну неможливо зламати. Якщо ворог намагається зламати країну, тоді вона починає чинити опір.