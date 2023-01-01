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Стрілянина у Стокгольмі: є поранені, проходить поліцейська спецоперація

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Поліція Швеції
Фото: Getty Images

У суботу, 31 грудня, в столиці Швеції – місті Стокгольм відбулася стрілянина, є поранені.

За даними місцевої газети Aftonbladet, інцидент стався в районі Веллінгбю близько 19:00, фактично за кілька годин до святкування Нового року.

Стрілянина відбулася біля McDonald’s. Усередині ресторану швидкого харчування є кульові отвори.

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За інформацією видання, поранень зазнали чотири людини, одна з них у важкому стані. Водночас шведська поліція поки підтвердила поранення трьох людей, їх госпіталізували.

Є дані, що злочинці використовували новорічну піротехніку, щоб створити плутанину.

Зараз на місці інциденту проходить масштабна поліцейська операція. Район обшукують за допомогою поліцейських собак та гелікоптера.

До місця стрілянини прибули кілька поліцейських машин і карети швидкої допомоги.

Є інформація, що поліція встановила блокпости на виїздах зі Стокгольма. А кількох людей вже доставили для допиту.

– Ми перевіряємо транспортні засоби та людей, відтворюємо послідовність подій і шукаємо злочинця або злочинців, – поінформували в поліції.

 

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Допис, поширений Brottsplats Stockholm (@brottsplats_stockholm)

Останніми днями Стокгольм сколихнули кілька вибухів і стрілянина. Зараз поліція перевіряє, чи взяєпомов’язані ці події.

У листопаді поліція безпеки Швеції затримала чоловіка та жінку, які підозрюються у серйозному шпигунстві. Це була подружня пара із Росії, котра жила у передмісті Стокгольма.

Джерело: Aftonbladet, поліція Стокгольму

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