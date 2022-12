У суботу, 31 грудня, в столиці Швеції – місті Стокгольм відбулася стрілянина, є поранені.

За даними місцевої газети Aftonbladet, інцидент стався в районі Веллінгбю близько 19:00, фактично за кілька годин до святкування Нового року.

Стрілянина відбулася біля McDonald’s. Усередині ресторану швидкого харчування є кульові отвори.

За інформацією видання, поранень зазнали чотири людини, одна з них у важкому стані. Водночас шведська поліція поки підтвердила поранення трьох людей, їх госпіталізували.

Є дані, що злочинці використовували новорічну піротехніку, щоб створити плутанину.

Зараз на місці інциденту проходить масштабна поліцейська операція. Район обшукують за допомогою поліцейських собак та гелікоптера.

UPDATE: The police inform that three people were injured and taken to hospital.

The shooting occurred outside McDonald’s in Vällingby.

Several police cars and ambulances are on the scene. The area is now being searched with police dogs and a helicopter. @DalmediaNews pic.twitter.com/usxBvSgXJe

— Dalmedia (@DalmediaNews) December 31, 2022