Грудень, 31 в 22:22

У суботу, 31 грудня, в столиці Швеції – місті Стокгольм відбулася стрілянина, є поранені.

За даними місцевої газети Aftonbladet, інцидент стався в районі Веллінгбю близько 19:00, фактично за кілька годин до святкування Нового року.

Стрілянина відбулася біля McDonald’s. Усередині ресторану швидкого харчування є кульові отвори.

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За інформацією видання, поранень зазнали чотири людини, одна з них у важкому стані. Водночас шведська поліція поки підтвердила поранення трьох людей, їх госпіталізували.

Є дані, що злочинці використовували новорічну піротехніку, щоб створити плутанину.

Зараз на місці інциденту проходить масштабна поліцейська операція. Район обшукують за допомогою поліцейських собак та гелікоптера.

UPDATE: The police inform that three people were injured and taken to hospital.

The shooting occurred outside McDonald’s in Vällingby.

Several police cars and ambulances are on the scene. The area is now being searched with police dogs and a helicopter. @DalmediaNews pic.twitter.com/usxBvSgXJe — Dalmedia (@DalmediaNews) December 31, 2022

До місця стрілянини прибули кілька поліцейських машин і карети швидкої допомоги.

Є інформація, що поліція встановила блокпости на виїздах зі Стокгольма. А кількох людей вже доставили для допиту.

– Ми перевіряємо транспортні засоби та людей, відтворюємо послідовність подій і шукаємо злочинця або злочинців, – поінформували в поліції.

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Останніми днями Стокгольм сколихнули кілька вибухів і стрілянина. Зараз поліція перевіряє, чи взяєпомов’язані ці події.

У листопаді поліція безпеки Швеції затримала чоловіка та жінку, які підозрюються у серйозному шпигунстві. Це була подружня пара із Росії, котра жила у передмісті Стокгольма.

Джерело: Aftonbladet, поліція Стокгольму