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Чехія відмовилася від співпраці з РФ у галузі ядерних досліджень

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Милош Земан президент Чехии
Фото: Depositphotos

Співпраця Чехії з російським Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні завершилася 31 грудня 2022 року.

Головна причина, через яку не продовжено багаторічний договір – повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

Цей процес був запущений ще у квітні 2022 року, і в середині літа президент Чехії Мілош Земан підписав відповідну постанову.

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Ще раніше Міністерство освіти країни ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації, наголосивши, що це не обмежить чеські дослідження.

Раніше чехи запропонували відключити світло, тепло та воду російському посольству у Празі.

Відповідна петиція вже набрала більше 100 тис. голосів. У Міноборони України вважають, що ця ініціатива може стати гарним прикладом для партнерів у Європі та в усьому світі.

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Джерело: Radio.cz

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