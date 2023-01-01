Чехія відмовилася від співпраці з РФ у галузі ядерних досліджень
Співпраця Чехії з російським Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні завершилася 31 грудня 2022 року.
Головна причина, через яку не продовжено багаторічний договір – повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.
Цей процес був запущений ще у квітні 2022 року, і в середині літа президент Чехії Мілош Земан підписав відповідну постанову.
Ще раніше Міністерство освіти країни ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації, наголосивши, що це не обмежить чеські дослідження.
Раніше чехи запропонували відключити світло, тепло та воду російському посольству у Празі.
Відповідна петиція вже набрала більше 100 тис. голосів. У Міноборони України вважають, що ця ініціатива може стати гарним прикладом для партнерів у Європі та в усьому світі.
Джерело: Radio.cz