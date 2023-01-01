Хорватія стала членом Шенгенської зони
Хорватія з 1 січня приєдналась до Шенгенської зони.
Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.
З 1 січня 2023 року буде скасовано перевірки осіб на внутрішніх сухопутних та морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони. Перевірки на внутрішніх повітряних кордонах будуть скасовані з 26 березня 2023 року з огляду на необхідність збігу дат з датами літнього/зимового розкладу IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту, – Ред.).
З 1 січня 2023 року Хорватія також почне видавати шенгенські візи та зможе повною мірою використовувати Шенгенську інформаційну систему.
З моменту свого вступу до ЄС Хорватія імплементувала частину Шенгенського законодавства, зокрема щодо зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.
Таким чином Хорватія стала 20-м членом єврозони. Хорватська національна валюта куна буде поступово замінюватися на євро.
Шенгенську зону створили у 1985 році, тоді до неї входили п’ять держав – Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Хорватія подала заявку на входження до Шенгену у 2013 році, одразу після приєднання до Євросоюзу.
Зараз до Шенгену входять 26 країн Європи.