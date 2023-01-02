Січень, 01 в 23:37

Президент РФ Володимир Путін під час повномасштабного вторгнення в Україну прорахувався так само, як і радянський диктатор Йосип Сталін при нападі на Фінляндію у 1939 році.

Про це у новорічному зверненні до нації сказав президент Фінляндії Саулі Нійністе.

Він зазначив, що 2022 рік рік раптово “повернув нас у минуле” і що “жахи великої війни повернулися до Європи”.

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– Неможливо не помічати схожості ситуації з Зимовою війною, коли Радянський Союз припускав, що вони візьмуть Гельсінкі протягом двох тижнів. Як керівники країни з авторитарним правлінням, Сталін та Путін не змогли розпізнати ключовий чинник. Річ у тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою свободу і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою, – сказав Нійністе.

Президент також наголосив на тому, що світ має говорити про мир, аби покласти край стражданням українського народу.

– Кожного божого дня, доки війна в Україні триває, збільшує її гірку ціну. Перспектива похмура. Але справедливий світ — настільки важлива мета, що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку. Як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН, – додав він.